Melissa Klug enrumbó a Punta Cana para recibir junto a su pareja, Jesús Barco, el Año Nuevo 2021. Y es que la chalaca se animó a hacer un balance de lo que fue este 2020 en el ámbito laboral, familiar y sentimental.

“Me da mucha pena, no fue un año fácil también porque mis hijos me obligaron a convertirme en profesora, traductora, científica y no sé qué más por las clases virtuales. Tuve que sacar fuerzas de no sé dónde para reinventarme sobre todo ahora con el ‘boom’ de las redes sociales”, comenzó diciendo.

Asimismo, la popular ‘Blanca de Chucuito’ se refirió a la relación actual que lleva el futbolista con sus cinco hijos.

“Jesús se lleva muy bien con mis hijas, lo adoran. Todos se llevan excelente con Jesús y comparten el gusto por el fútbol”, expresó.

Por otra parte, Melissa Klug no quiso dar muchos detalles sobre la denuncia por agresión que realizó su hija Samahara Lobatón en contra del padre de su pequeña Xianna.

“He sido más amiga que madre con mis hijas y siempre les dije: ‘cuando sean madres me van a entender. Cuando tengan sus hijos comprenderán muchas cosas’, y ahora Sammy me da la razón y, por lo otro, como ya dije, siempre contará con mi apoyo y protección”, finalizó diciendo a Trome.

