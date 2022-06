Es bastante conocido que la relación entre Melissa Klug y la pareja de su hija, Youna, no se llevan del todo bien, por ello, Edson Dávila no perdió la oportunidad de preguntarle a la ‘Blanca de Chucuito’ acerca de su bendición para la pareja de Samahara Lobatón.

Melissa comenzó por afirmar que necesitaría conversar con Youna: “Tendría que conversar con él en privado y solucionar temas pasados”, además, aclaró que tiene que haber unas disculpas de por medio.

Además, la es de Farfán, afirmó que Youna no es parte de su familia, a pesar de ser el padre de su nieta y la pareja de su hija: “Yo sé la clase de hija que tengo, sé quién es, ha habido muchas cosas, él no ha entrado bien a mi familia, ellos han hecho su familia, pero no ha entrado a mi familia, hay muchas cosas que conversar, hay disculpas que pedir”.

