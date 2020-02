Melissa Klug habló en exclusiva con Rodrigo González y reveló con tristeza que Jefferson Farfán decidió llevar a Yahaira Plasencia al estreno de su película en lugar de caminar por la alfombra roja con sus hijos.

“Qué pena que mis hijos se vean expuestos de esta manera, lamentablemente se priorizó a la mejor amiga que a la sangre, pero eso ya no es mi responsabilidad”, se le escucha decir en un audio publicado por “Peluchín”.

A raíz del escándalo, Melissa Klug recordó que hace algunas semanas, le pidió a Jefferson Farfán que tengan una conversación para solucionar todos sus problemas por el bien de sus dos hijos.

“Siempre me envían estos mensajes por televisión y no personalmente. Incluso en diciembre cuando hablé del juicio donde Jefferson me quería reducir la pensión de alimentos, llamé a la paz y dije públicamente mis ganas de dejar todo de lado para conversar por el bien de nuestros hijos, pero ni caso”, explicó Melissa Klug.

Según la chalaca, el futbolista no se ha dignado ni siquiera a responderle: “Es increíble que hasta el día de hoy no reciba ninguna respuesta de él para hablar como padres”.

Melissa Klug a Rodrigo González

