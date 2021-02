¿No aprendió la lección? Rodrigo González sorprendió a propios y extraños al revelar que Melissa Klug se habría realizado el mismo tatuaje que su pareja Jesús Barco a puertas de celebrar sus 37 años de edad.

“Melissa Klug celebra sus 37 años haciéndose... ¡Ay, ya se saló! Lo que nunca debes hacer si quieres que tu relación perdure... Se tatuó lo mismo que su pareja Jesús Barco”, comenzó diciendo ‘Peluchín’.

Por su parte, Gigi Mitre se quedó anonadada y le increpó a la chalaca, pues este accionar solo lo realizan los ‘chibolos’. “No puedo creer que haya caído en eso. Eso lo hacen los chibolos inmaduros”, señaló indignada.

“¿Melissa, no has aprendido nada? Ya eres nona y sigues cometiendo los mismos errores. Eso déjalo para la Samahara, tú ya no estás para eso (...) Pero sabiendo que él tiene 23, que las parejas van y vienen, y que depende de muchas cosas saber si sigues o no con esa persona”, agregó el conductor de ‘Amor y Fuego’.

TE PUEDE INTERESAR