Una guerra de nunca acabar. La empresaria Melissa Klug asistió a la audiencia por la demanda interpuesta por el futbolista Jefferson Farfán, quien ha pedido que se reduzca el 60% de la pensión de alimentos que actualmente le pasa a sus dos menores hijos.

Y es que al parecer, el futbolista no se habría presentado frente al juez, ni habría mandado una carta poder para que su abogado lo represente. Es por ello que se decide suspender la citación.

“Yo le he pedido al juez que muestre los contratos si es que se le ha reducido el sueldo. Él sigue viviendo su vida como siempre. Esto no es hacia mi, sino hacia mis pequeños. Le quiere quitar la calidad de vida que le puede dar, que les ha estado dando. Todavía que no está presente en su día a día, y quiere reducirles el 60% de la pensión”, expresó indignada.

Minutos después, Melissa Klug sale de la audiencia y declara que Jefferson le habría interpuesto otra demanda indicando que las hijas de la ‘Blanca de Chucuito’ viven del dinero que él pasa, incluso hasta habría mostrado sus movimientos migratorios.

“Me da muchísima pena que se esté metiendo con mis hijas. Si él me quiere dar, sabe donde darme. Para cualquier madre, meterse con sus hijos es lo peor que le puedes hacer. Yo confío mucho en Dios, creo en la justicia divina y espero también poder creer en la justicia de acá y que los medios me van a ayudar a que se haga justicia”, manifestó.

Totalmente indignada, la empresaria no aguantó esta noticia.

“A personas ajenas les da de todo y a sus hijos les quiere quitar. Ya se está metiendo con mis hijas, en hablar, en mencionarlas e incluirlas en este juicio”, finalizó con la voz entrecortada.

Video: Marisol Mayta

