Melissa Klug fue consultada sobre el ampay que protagonizó su hija Samahara Lobatón, quien fue vista en una fiesta en Punta Hermosa en pleno toque de queda. La joven estaba festejando el cumpleaños del padre de su hija, Youna.

La “Blanca de Chucuito” prefirió no opinar al respecto, a fin de poder mantener la paz con su hija Samahara Lobatón.

“De mi hija yo prefiero evitar cualquier tipo de comentarios. Ya les he dicho, mi relación con mi hija está tan fortalecida por mi nieta, quiero seguir gozando de ella”, dijo Melissa Klug.

Asimismo agregó: “Es inevitable que siga cometiendo errores, pero los golpes de la vida le enseñarán Claro como madre si le he dicho, pero ya es grande”.

Sobre la relación que mantiene con Youna, dijo: “Yo no tengo nada que hablar con él, ahí está su mamá. Yo prefiero no opinar sobre eso, sobre su vida personal no quiero tocar el tema”.

“Los golpes de la vida le enseñarán”: Melissa Klug sobre Samahara Lobatón en fiesta | OJO

VIDEOS RECOMENDADOS

Gigi Mitre admite atracción con Fabio Agostini

Amor y fuego - Gigi Mitre admite atracción con Fabio Agostini - diario OJO

TE PUEDE INTERESAR