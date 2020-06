Melissa Klug tuvo palabras de agradecimiento para su abuela por apoyarla cuando se convirtió en madre luego de que su hija Samahara Lobatón, de 18 años, revelara que no piensa convivir con la empresaria para llevar su embarazo.

A través de su cuenta de Instagram, la chalaca envió un tierno mensaje a su querida abuela Angelita, allí, aprovechó para hablar sobre la maternidad. “Cuántas veces me ayudaste mientras mi mamá tenia que trabajar doble turno y sin día de descanso para poder mantenernos a todos en mi casa. Me enseñaste a ser una mujer fuerte como lo hiciste con mi madre”, reza su publicación.

Asimismo, resaltó la importancia de tener una familia unida, pese a las adversidades. “No hay nada más importante que tener unida a la familia sin importar defectos porque al final todos cometemos errores pero en familia se superan y se crece juntos”, sostuvo. Klug confesó que su abuela le dio la fortaleza que necesitaba cuando se convirtió en madre muy joven.

“Viví momentos muy difíciles pero tu amor me enseño a sacar fuerzas de donde sea e ingeniármelas para poder cumplir como madre. Ser madre tan joven no es fácil para nadie pero tú me acompañaste desde el primer día y me enseñaste todo lo que necesite pero debo de confesar que aún te necesito, mis hijos e hijas te necesitan también porque aunque haya formado mi propia familia nunca podré reemplazarte eres mi madre y siempre lo serás. Siempre unidos somos una familia. Te amo Angelita”, escribió la expareja de Farfán.