La hija menor de Melissa Klug, Melissa Lobatón Klug, reveló que fue duramente criticada tras publicar un video mostrando el “antes y después” de su cirugía de senos.

A través de Instagram, la jovencita contó que quedó sorprendida pues tras subir el TikTok, mujeres mayores se burlaron de su figura.

“Ayer que subí el TikTok el 50% de los comentarios eran negativos y los otros eran súper positivos, eran de buena vibra, eran súper lindos y cuando yo los veía había gente que me defendía, se los agradezco a los que me defendieron, pero la gente que me criticaba era gente... o sea, eran señoras mayores y no entendía por qué lo hacían. Y me criticaban de mi cuerpo, me criticaban de mi cara, o sea, prácticamente de todo”, contó Melissa Lobatón.

Pese a las críticas, la hija de Melissa Klug decidió no enfrentar a estas mujeres:

“Cuando yo comencé a ver los perfiles de las señoras me di cuenta que eran señoras o que eran cuentas falsas y que simplemente me querían fregar la vida, entonces decidí simplemente quitar los comentarios porque no me iba a rebajar a su nivel de contestarles”.

Sin embargo, Melissa Lobatón admitió que sí se sintió afectada por los comentarios. “Sí me afectó porque soy una persona demasiado sensible y nunca había tenido comentarios tan malos”, expresó.

VIDEOS RECOMENDADOS

Melissa Klug descarta reconciliación con Jefferson Farfán pero desea que sea feliz

Melissa Klug descarta reconciliación con Jefferson Farfán pero desea que sea feliz

TE PUEDE INTERESAR