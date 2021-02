Melissa Lobatón reveló que se perderá la celebración del cumpleaños de su madre, Melissa Klug, este miércoles 3 de febrero tras no poder viajar a Perú desde los Estados Unidos.

La menor de las Klug contó que tenía planeado regresar el martes; sin embargo, tuvo un problema al momento de abordar el avión.

“Hoy día me tenía que regresar a Perú, no me dejaron ir, me cambiaron de vuelo, me tengo que volver a hacer la prueba de COVID de nuevo -obviamente salió negativo- y me tenía que ir hoy día para obviamente estar mañana en el cumpleaños de mi mamá y al final no voy a poder estar, voy a llegar muy tarde”, explicó.

De acuerdo a Melissa Lobatón, no la dejaron abordar el vuelo porque, pese a que se realizó la prueba de descarte de coronavirus, en el informe no señalaba que se trataba de una prueba molecular:

“He estado en lloriqueos en la mañana totales porque mi viaje ya estaba programado como para llegar al día siguiente, o sea, para mañana, el cumpleaños de mi mamá, y porque a la señorita del counter se le ocurrió, dijo ‘no, no va a viajar, no viaja’”.

“No viajé, me puse a llorar mientras que llamaba a mi tía y le dije que no me querían dejar viajar porque ellos querían prueba de laboratorio. Ya me había hecho una molecular, me volví a hacer una molecular hoy día, salió negativo”, agregó.

La joven arremetió contra la persona que decidió no dejarla viajar pese a que su prueba era negativa. “La cosa es que la señora no me quiso dejar viajar solamente porque la prueba molecular no decía que tipo de prueba era (...) Le llegó, no quería que yo viajara”, informó.

