Melissa Lobatón Klug decidió someterse a una cirugía plástica para aumentarse los senos. La hija de Melissa Klug y Lobatón Klug contó que los implantes se los puso hace dos semanas en una conocida clínica.

En sus historias de Instagram, contó que actualmente está usando un “brassier - faja” por recomendación del doctor que la operó.

“La operación duró entre dos o tres horas. Yo estaba asustada, de allí me tranquilicé y todo salió bien (...) Si me dolió la primera semana y me recuperé bien en dos semanas”, señaló la joven que hace poco cumplió 18 años.

¿Qué le dijeron Melissa Klug y Abel Lobatón?

“Mi mamá lo llevó super bien porque sabía de la incomodidad que yo tenía, que es un problema personal. Mi papá me dijo “estás loca”, yo le dije que en serio me iba a operar. Él no me creía, pero al final lo hice”, señaló la hermana de Samahara Lobatón.

