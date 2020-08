La hija menor de Melissa Klug, quien lleva su mismo nombre, reveló que sufrió un terrible accidente el último viernes 21 de agosto, al golpearse la boca. No explicó, sin embargo, qué fue lo que provocó el incidente.

“Tuve que estar desaparecida porque el viernes me golpeé la boca y mis labios estaban super inflamados y no quería que me vieran así porque, en verdad, estaba horrible mi labio, demasiado feo”, detalló en sus historias de Instagram.

Melissa Lobatón Klug contó a sus seguidores que estuvo al menos cuatro días con el labio inflamado, por lo que prefirió estar alejada de las redes.

“Recién se ha bajado hoy día. He estado más de cuatro días con el labio inflamado, aún me queda una heridita”; contó.

VIDEO RECOMENDADO

Melissa Klug conversó con Vanessa Terkes para En Boca de Todos (América)

Melissa Klug conversó con Vanessa Terkes para En Boca de Todos (América)

TE PUEDE INTERESAR