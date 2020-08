Christian Domínguez inauguró una nueva empresa. Alejado de los escenarios por el Estado de Emergencia, el cantante sigue incursionando en nuevos negocios: a la venta de conservas de atún, se suma su nuevo chifa por delivery.

“Es un trabajo bien esclavizante, pero gratificante”; contó al programa “En boca de todos”. Aprovechó para agradecer a su novia Pamela Franco por apoyarlo y atenderlo con el desayuno y la cena.

“Quiero agradecerle, gracias por esperarme siempre, por atenderme, por levantarte conmigo, porque ella me hace el desayuno. En la noche, me recibe con la cena. Si no estuvieras tú o mi familia.-- Yo le debo a todo a mi familia y ella es mi familia”; dijo emocionado.

Sin embargo, Tula Rodríguez - fiel a su estilo - le increpó: “mientras te levantas todos los días muy temprano, tu novia... ¿qué hace en el día?”

Esto provocó risas, pero el cumbiambero la defendió sin pensarlo:

“Ella se ha quedo viendo los negocios de las conservas y de los protectores. Yo ya no veo nada de eso, ella se encarga de todo, de la contabilidad, de la administración”

christian dominguez sobre pamela franco

