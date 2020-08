Néstor Villanueva hizo una gran revelación al sostener que con la madre de su esposa, Flocita, Susy Díaz la relación no era tan buena y sobre todo luego que la exvedette lo investigara en la Reniec para saber si era un hombre soltero o tenía familia de por medio. “Al inicio de la relación ella opinaba, preguntaba quién es él y qué hace, empezó a investigar”, dijo.

Pero eso no fue todo, pues Villanueva hizo una gran revelación: “Yo me enteré, tengo la suerte de que una amistad trabaja en la Reniec, entonces, me dijo que había llegado una persona para averiguar mis datos en la Reniec, si salía casado o no, si tenía hijos o no, esta es una primicia que estoy contando”.

¿Y esto te incomodó?, le preguntó Ethel Pozo. “Sí incomoda porque llegar a este límite, de repente, lo mejor era comentar en interno, hablar las cosas claras, pero llegar al límite de averiguar cosas a mis espaldas sí me molestó”, indicó.

BUENA RELACIÓN

Y para finalizar, Néstor contó que ahora la relación con Susy ya está mucho mejor. “Después de doce años de relación con mi esposa, tengo hijos de por medio, ya las cosas están mejor, sobre todo por la familia, los hijos, y espero que las cosas continúen así”, precisó.