​Melissa Loza reaparece en TV y llora desconsoladamente por delicada pregunta sobre su madre (VIDEO)

La modelo y ex chica reality, Melissa Loza, salió por primera vez en televisión luego del escándalo en el que se ha visto envuelta tras la detención de su novio Juan Diego Álvarez.

Melissa Loza eligió el programa de Milagros Leiva para romper su silencio y no pudo evitar el llanto luego de que la periodista le hiciera una pregunta sobre su madre, quien salió la semana pasada a contar lo que pasaba con su famosa hija.

(FOTO) Melissa Loza ya no pudo más y terminó un mar de lágrimas

“Tú quieres hacer tu hogar, quieres formar tu familia y ¿tu mamá está haciendo esto porque ya no le estás dando plata?”, preguntó Milagros Leiva.

“Es terrible esto, (rompe en llanto) soy una mujer fuerte, pero no con injusticias, han manchado mi honor, la de mi hija, la de mi novio, la de mi familia”, dijo Melissa Loza en medio del llanto.

(FOTO) Melissa Loza en el ojo de la tormenta por declaraciones de su mami

Melissa Loza se refirió sobre Guadalupe Vigil, su madre, de quien dijo: “yo la perdono, de verdad”.

Sin embargo, Melissa Loza le increpó y cuestionó el por qué no la cuidó cuando ella tenía 14 o 15 años. La modelo también aclaró que no es ninguna drogadicta.

“¿Por qué no se preocupó cuando tenía 14 o 15?, ya no quiero hablar, no voy a tocar a mi madre, mi madre es otro tema, dejémoslo ahí”, finalizó.

