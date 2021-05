La modelo Melissa Paredes usó su cuenta de Instagram para pedir a los votantes que se informen previos a la segunda vuelta en la Elecciones Generales 2021, donde se tendrá que elegir como presidente de la República a Keiko Fujimori o Pedro Castillo.

Melissa Paredes invitó a informarse y se mostró en contra de Pedro Castillo y su plan de gobierno. “Bacán que seas Castillolover, pero no estamos En Esto Guerra, estamos apostando por el futuro del país. No se trata que te caiga bien, no, se trata de chequear el plan de gobierno y rodear con la gente que está rodeada porque ‘te diré con quién andas y te diré quien eres’”.

Además, la actriz peruana pidió votar pensando en el futuro del país y en especial por sus hijos. “Yo solo les invito a que se informen, a que voten sin odios. El odio jamás a conducido a algo bueno, todo lo contrario. Practiquemos eso para el futuro del país. Les invito a informarse, a abrir los ojos”.

Al igual que Stephanie Cayo, Melissa Paredes pidió que hablen con venezolanos para saber lo que pasa en su país con el régimen que tienen. “Tú decides. O nos convertimos en algo que va para adelante y que en cinco años se va acabar o nos convertimos en un lindo Venezuela. ¿Ustedes creen que los venezolanos están aquí por turismo? Porque o sino, siéntate al lado de un venezolano y pregúntale por qué está aquí, pregúntales por qué están lejos de sus familias, por qué no ejercen su profesión”.

“Ya estamos grandes para investigar, para no solo estar en el Tik Tok o Instagram buscando chicas linda, también estamos en esta plataforma para investigar”, finalizó

