Melissa Paredes hizo feliz en su cumpleaños a su ahijado Mathías, quien se convirtió durante los meses de cuarentena en el compañero de su hija Mía. Ella no dudó en celebrarle su onomástico en su casa y de pasó aclaró a sus críticos que esta reunión pudo ser posible ya que el pequeño y su hermana estaban viviendo con ella.

“Estamos celebrando el cumpleaños de mi Mathías, a él le encanta Bob Esponja y a Mía también. Su cumpleaños es el lunes pero quisimos celebrarlo hoy (sábado). Y aclarando siempre, porque luego hacen un escándalo por las... es una celebración familiar de los que vivimos acá. Porque uno dice familiar y creen que todo mundo vino a casa. Y no, son los mismos que vivimos en casa”, señaló.

La novel actriz señaló que la pandemia del Coronavirus no los iba a privar de celebrar en familia. “Se que estamos en medio de una pandemia, pero eso no nos impide de celebrarlo en casa. Lo aclaro para que no me inventen cosas extrañas, les mando un beso”, indicó.