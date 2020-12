Melissa Paredes compartió un emotivo mensaje para desear a sus seguidores una Feliz Navidad. Recordemos que la modelo, su esposo Rodrigo Cuba y su pequeña hija decidieron pasar las fiestas navideñas en el mágico mundo de Disney.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz escribió una reflexiva publicación.

“Hoy es navidad y la pasaremos lejos de casa. Lejos de la familia, este viaje fue tan inesperado, cero planeado. De esas cosas que no piensas mucho y simplemente te dejas llevar”, se lee al inicio del mensaje de la influencer.

“Y es que este año nos a enseñado a tener paciencia, a no planear. A qué las cosas suceden cuando tienen que suceder. Y que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y su plan siempre será perfecto. Y recuerden ser agradecidos siempre, no fijarnos en lo que nos falta. Si no, fijarnos y agradecer por cada día de nuestras vidas, por las cosas más simples y lindas. ¡Feliz Navidad!” agregó la exchica reality.

Cabe recordar que Melissa Paredes y su esposo, el futbolista “Gato” Cuba, viajaron a Estados Unidos junto a su hija para celebrar su cuarto aniversario de matrimonio.

“Feliz aniversario mi amor! que mejor que celebrarlo al lado de nuestra princesa en uno de los lugares más lindos #4añosmatrimonio @gatocuba16″, señaló la modelo en sus redes sociales.

