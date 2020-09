Melissa Paredes compartió fotos y videos que llamaron la atención a sus seguidores pues aparece con un aspecto diferente.

En su cuenta de Instagram, la esposa del “Gato” Cuba compartió selfies y los usuarios no tardaron en notar un cambio en sus labios.

“Meli que te hiciste en tus labios estaban bien tus labios naturales”, escribió una usuaria. Melissa Paredes señaló: “Lee mi descripción, bebé”.

“Esta bien que te guste a ti, pero tus labios de antes estaban muy bonitos, o sea naturales”, fue otro de los comentarios, el cual Melissa simplemente agradeció.

Foto: Instagram Melissa Paredes

En el mensaje junto a las fotos, Melissa Paredes aclaró que su imagen debe gustarle a ella y no al público: “Cómo cuando estamos con ganas de selfies y no! No pretendo gustarte a tí! La cosa es que me guste yo!!! les mando miles de besos! Que tengan una hermosa noche! Sueñen siempre!!!”.

Foto: Instagram Melissa Paredes

