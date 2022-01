Las conductoras de ‘Mujeres al Mando’ comprometieron a Melissa Paredes para que entreviste a su novio, el bailarín Anthony Aranda. La propuesta sorprendió a la modelo, quien aprovechó para aclarar que su enamorado “no está buscando fama”. Recordemos que ha sido Rodrigo González ‘Peluchín’ quien ha señalado que el ‘activador’ buscaba hacerse conocido hace tiempo.

“Por allí están hablando que él está buscando fama. Cuatro meses que estamos en estas y él no ha salido en nada... no se inventen, sino hace rato que hubiera hablado”, comentó indignada.

La exesposa de Rodrigo Cuba reveló que algunos programas de otros canales de televisión han intentado entrevistar a Anthony, pero él se ha negado.

“Él dice ‘no es mi rubro, no es mi ámbito, el día que vaya a un lado es porque tú me lo pides’ (...) conmigo no se va a negar”, agregó.

“Si no me acepta Anthony (la entrevista), porque sinceramente ya hubiera salido a hablar, a lucirse y a hacer toda la parafernalia que hacen todos los que quieren fama nada más... si no me acepta, yo veo qué hago, una nota te voy a traer igual”, aseguró Melissa Paredes.

