El último fin de semana, Adolfo Aguilar reveló públicamente su homosexualidad y se suma a la lista de figuras del espectáculo que decidieron ‘salir del closet’. En medio de esta coyuntura, el actor Diego Bertie también fue bombardeado por sus seguidores con preguntas relacionadas a su opción sexual.

“¿Eres gay?”, le cuestionó un usuario al artista peruano de 54 años de edad.

“Soy humano, ¿y tú que eres? En realidad no me importa, mientras respires, seas feliz, seas libre y hagas el bien, puedes ser lo que quieras”, respondió en su cuenta de Instagram el exintegrante de ‘De Vuelta al barrio’.

Otro seguidor fue más lejos y le consultó si es “activo o pasivo”, a lo que Bertie respondió con orgullo: “(soy) moderno, flexible, volátil jajaja que pregunta es esa”.

En otro momento del video dijo que actualmente está “enamoradísimo”. “El amor para mi es todo”, comentó.

Jaime Bayly y Diego Bertie

No es la primera vez que Diego Bertie responde a las polémicas preguntas sobre su sexualidad. En el 2008, Jaime Bayly reveló en su programa ‘El Francotirador’ que tuvo una relación con el actor.

“Diego Bertie no me va a callar solo porque está en el clóset. Me siento dolido por la duplicidad moral de una persona que no se reconoce como gay”, afirmó en su momento. “Él no ha podido librarse aún de la homofobia limeña. Yo nunca quise hacerle daño, pero no me va a obligar a quedarme dentro del clóset con él. Mi derecho como escritor es contar mis memorias, y Diego es parte de ellas”, añadió

¿Cuántos hijos tiene Diego Bertie?

Aíssa Bertie es la única hija de Diego Bertie y nació en el año 1999, fruto de su relación con Viviana Monge Valle Riestra. La pareja se casó en 1997, pero se separó en el 2004.

