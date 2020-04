La actriz Melissa Paredes opinó sobre las últimas declaraciones de la modelo Alondra García Miró, quien dijo que prioriza su relación amorosa con Paolo Guerrero antes que sus proyectos profesionales como el hecho de hacer una novela.

Para Melissa Paredes, las declaraciones de Alondra García Miró, no hay cómo defenderlas. “No hay por dónde defender eso sinceramente, prefiero no dar ninguna opinión porque ellos me caen bien pero no se puede defender lo indefendible”.

Además, indicó que si su esposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba le prohibiera participar en alguna novela porque hay escenas de “besos”, ella no lo permitiría.

“La verdad no he visto, pero no me incomoda. Creo que cada uno tiene su punto de vista y respeto cada opinión, bienvenido sea si lo dicen por algo bueno para ambas”, dijo a la Karibeña.

“Muchas mujeres se han sentido tocadas con ese tema, y más ahora que buscamos sobresalir, de empoderarnos y lograr nuestros sueños que es lo más importante en la vida”, acotó la actriz.

VIDEOS RECOMENDADOS

Martín Vizcarra da a conocer números de casos de coronavirus en el Perú

Martín Vizcarra da a conocer números de casos de coronavirus en el Perú

TE PUEDE INTERESAR