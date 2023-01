Melissa Paredes regresó a la pantalla chica por el aire de Panamericana TV junto a Kurt Villavicencio ‘Metiche’ y Karla Tarazona, en el programa “Préndete”, espacio que ahora le hará competencia a Ethel Pozo y América TV. Y es que esta vez, Anthony Aranda no desaprovechó la oportunidad para felicitar a su novia por esta nueva etapa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo compartió con sus seguidores, que al llegar a casa, el bailarín la sorprendió con un delicioso platillo de langostinos en salsa blanca.

“Le pedí vino blanco y me cocinará algo rico. Aquí hay camarones, fideos... Suena delicioso porque soy una engreída de lo peor. Merezco que me engrías, por supuesto que me lo merezco. Por eso, si no te engríen, búscate a otro chica, cambia... ”, comenzó diciendo la expresentadora de América Hoy.

Seguidamente, fue el propio ‘Activador’ el que se dirigió a los cibernautas y respondió las críticas que recibe por presuntamente “no trabajar” y parar metido en la casa de Melissa.

“Voy a aprovechar tu camarita, porque me dicen que paro en la cocina, que siempre hago esto, preparo esto... Sí, me encanta engreír a mi mujer cuando estoy libre. Créeme que si tu pareja no se da el tiempo de engreírte, entonces fíjate bien”, explicó Anthony Aranda. “Aprovecha nomás, aprovecha el rating, acá hay mucho rating”, agregó Melissa entre risas.

