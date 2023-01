¿Le mandó su chiquita? Natalie Vértiz no fue ajena a la participación de Alessia Rovegno en el Miss Universo 2022, evento que se viene llevando a cabo en Estados Unidos, donde la modelo representa por todo lo alto al Perú.

Y es que durante la última edición de “Estás en todas”, la conductora sorprendió al ser consultada por ‘Choca’ Mandros sobre si ya tendría sus cinco candidatas favoritas a levantar la corona en este certamen de belleza internacional.

“¿Y ya tienes tu top 5? Así como todos”, preguntó el presentador de América TV. “ Claro que sí, pero no lo voy a compartir, no lo voy a decir”, comenzó diciendo Natalie, dejando entrever que Alessia no estaría dentro de ese grupo.

Sin embargo, segundos más tarde, la esposa de Yaco Eskenazi se dio cuenta que sus palabras podrían ser malinterpretadas y aclaró que tiene fe en que la novia de Hugo García pueda levantar la corona.

“Lo único que puedo decir es que Perú está ahí, quiero apostar por Alessia para que pueda ganar. Estoy segura que se va a desenvolver como tiene que ser, como toda una miss. Hemos visto cuánto se ha estado esforzando para esto”, expresó Vértiz.

