Alessia Rovegno se encuentra a puertas de enfrentar la final del Miss Universo 2022, donde viene dejando en alto el nombre de todo el Perú. Y es que la modelo no esperó volverse viral en redes sociales, tras ser abordada por los medios de comunicación y tener una particular respuesta sobre su vestuario.

Todo quedó evidenciado mediante TikTok, cuando la modelo fue consultada por un reportero de Telemundo sobre qué significaba el atuendo típico que vistió hace unos días.

“Tu traje típico ¿qué representa?”, consultó el enviado especial. Ante la interrogante, se pudo apreciar a la modelo dubitativa en su respuesta, tal como lo notaron los usuarios de la plataforma de TikTok.

“Gracias, es... Eh, de la Amazonía, representa la evolución de (risas), la evolución de ‘The hope of evolution (la esperanza de la evolución del sunrise (amanecer)’. Por eso los colores rojo, amarillo, naranjas ”, fueron las palabras de Alessia Rovegno.

Frente a sus declaraciones, las reacciones de los cibernautas no se hicieron esperar y criticaron fuertemente a la hija de Bárbara Cayo por no tener fluidez al momento de expresarse.

“Quiero que ganes, pero no hables”, “Le falta mucho en oratoria, no sabía el significado de su traje”, “Parece que no tenía idea del significado de su traje”, fueron algunos de los comentarios en las redes.

