La modelo Melissa Paredes fue consultada sobre una posible vuelta a “América Hoy” pese a su polémica salida del magazine luego del ampay con el bailarín Anthony Aranda, con quien acaba de formalizar su relación.

Pese a que sus excompañeras, Ethel Pozo y Janet Barboza le siguen mandando “sablazos” y hasta la “rulitos” dejo entrever el coreógrafo intentó algo más con Paula Manzanal, la modelo aún guarda esperanzas de que la llamen de su excanal.

“Con América me llevo súper bien. Tampoco se inventen. De hecho, fue una decisión de la persona en su momento, pero las cosas pueden cambiar. Yo no le cierro las puertas a nada”, declaró Melissa durante el evento de una reconocida marca.

Tras escuchar las declaraciones de Melissa Paredes, la “urraca” Magaly Medina no tuvo piedad de la expresentadora de América y se burló de ella.

“Dice hay, hay contrato, ella piensa que todavía que la van a contratar en América. Si claro, como no. Todos los días le dan de alma, tratan de hacer rating burlándose de ella, y ella dice: No no no, nadie ha dicho que me han botado…”, comentó la conductora de “Magaly TV, La Firme”.

