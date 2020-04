La actriz Melissa Paredes utilizó sus redes sociales para contarle a sus seguidores que muy aparte del difícil momento que vivimos como peruanos debido a la propagación del coronavirus, ella junto a su familia atraviesan una complicada situación con la reciente operación a la que se sometió su esposo, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

Y es que al parecer el jugador, quien actualmente se encuentra residiendo en México, sufrió una lesión por la que tuvo que ser intervenido de emergencia.

“Gracias a Dios está mañana fui operado con éxito de mi ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Ahora toca recuperarme para regresar a lo que me apasiona. Quiero agradecer a mi esposa y a toda mi familia por el apoyo incondicional en esta difícil situación y por las oraciones elevadas”, publicó Cuba en su cuenta de Instagram.

Del mismo modo, la exintengrante de “Bienvenida la tarde” contó que se encontraba muy angustiada al saber sobre esta operación, pero más aún por saber que no estaría al lado de su esposo, ya que ella se encuentra en Lima junto a su pequeña hija.

“Les cuento que hace mucho tiempo no vivía este tipo de ansiedad. Ayer no pude dormir como hasta las 4 am. No lo logré, hoy se operaba mi esposo de la rodilla, en México, lejos de nosotras. Y de verdad que ufff, en qué escenario nos puso la vida. Lo más difícil de esta situación es definitivamente no estar a su lado”, manifestó.

“Gracias a Dios la operación salió perfecta. De por si nos tocó un año súper complicado a todos, pero hoy quiero que sepan que está familia tiene un problema más, y estoy segura que como muchos en sus casas, pero también quiero decirles que vamos a salir de esta y nos vamos a volver a levantar”, concluyó.

