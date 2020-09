Melissa Paredes sorprendió a sus seguidores al revelar que ha pasado por algunos sustos al escuchar llorar a su hija para al final darse cuenta que solo se trataba de un ‘berrinche’.

A través de sus historias de Instagram, la actriz explicó que al escuchar llorar a la pequeña, ella se apresura en ir a verla pero se da con la sorpresa que en realidad se trata de una tradicional rabieta:

“Les juro que a veces cuando no la estoy mirando voy corriendo porque pienso que algo le pasó, y no!! Me doy con la sorpresa que está llorando de engreimiento”, explicó Melissa Paredes.

Foto: Instagram Melissa Paredes

Melissa Paredes también admitió que entiende que esta es una característica muy común de los niños pequeños para expresar sus sentimientos:

“Y yo sé! Y entiendo que es la forma que ellos tienen de expresarse... Perooooo les juro que esta niña es súper escandalosa”, agregó.

Foto: Instagram Melissa Paredes

Como se conoce, las rabietas infantiles o berrinches son muy características de los niños de entre 16 meses y 3 años.

