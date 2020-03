Melissa Paredes dejó por unos días a su esposo en México, el futbolista Rodrigo “Gato” Cuba, y está a la expectativa del estreno de “Dos Hermanas”, novela que saldrá por la señal de América Televisión.

Ella comentó que estará yendo y viniendo al Perú porque quiere continuar con su carrera como actriz. Pese a la distancia con el ‘Gato’, ella está segura de que su esposo se portará bien y aseguró que es un deportista disciplinado. En ese sentido, marcó distancia de los futbolistas peruanos ampayados recientemente por las cámaras de Magaly TV La Firme.

“Él se cuida muchísimo, Rodrigo es bien fregado con su trabajo, se cuidarse con su comida hasta con las salidas”, señaló a Diario Ojo.

Gato Cuba no sale sin Melissa Paredes

Contó, además, que siempre llegan invitaciones de terceros para ir a una discoteca, pero que su esposo no acepta.

“Cada pareja tiene sus códigos, a Rodrigo no le gusta ir a discoteca si no es conmigo porque me dice ¿qué hago? a él le gusta bailar y me dice que no puede bailar con nadie porque van a decir que está gileando a alguien. Prefiere no hacerlo porque la gente especula”, declaró.

Melissa Paredes también criticó a los jugadores que se juerguean antes de un enrtenamiento.

“Los futbolistas deberían tener disciplina, si sabe que van a jugar en un torneo, mejor diviértanse cuando acabe el torneo. Así pensamos mi esposo y yo”.

