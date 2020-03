Tras un mes de haberse sometido a la operación de la manga gástrica, Micheille Soifer revela que se siente fantástica físicamente por haber bajado 12 kilos. Y es que la ‘guerrera’ asegura que debió realizarse la intervención hace mucho tiempo.

“Me ha favorecido muchísimo, me siento mucho mejor. Estoy sufriendo con la ropa porque tenía ropa grande y ahora me queda suelta. Ya no tengo dolor de espalda, me siento nueva. Tengo mucho cuidado con las comidas. Esta operación debí hacerla hace mucho tiempo”, manifestó a América Espectáculos.

La cantante comentó que con esta operación buscó reducir sus posibilidades de contraer diabetes. También mencionó que le habían retirado más del 70% del estómago.

RETOMA LA MÚSICA

Michelle Soifer aprovechó el espacio televisivo para contar que volverá a retomar la música con nuevas canciones. Actualmente ya tiene grabados cuatro temas.

Por otro lado, indicó que se encuentra súper feliz con el modelo venezolano Giuseppe Benigni, quien aparte del modelaje, quiere retomar sus clases actorales para poder dedicarse a ello en nuestro país.

