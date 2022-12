Melissa Paredes y Anthony Aranda causaron furor en redes sociales tras realizar el famoso trend de “cinco cosas que no me gustan de ti”. Sin embargo, las revelaciones de la modelo sorprendieron a propios y extraños, al tildar de “básico” al bailarín.

Todo se dio a través de TikTok, cuando la parejita decidió jugar y revelar lo que no le gusta de la otra persona. “La primera cosa que no me gusta, es que reniegues para ir a hacer compras de Navidad”, comenzó diciendo la exconductora.

Por su parte, el popular ‘Gatito Activador’ no dudó en quejarse sobre que Melissa y él no coinciden en gustos sobre las comidas. “Siempre que salimos a comer algo, mis ideas para comer, no te gustan”, señaló Aathony, a lo que Paredes no se quedó callada y se mandó con todo.

“Porque eres muy simple, muy básico (...) Quieres comer comida criolla, pero para eso cocino en mi casa”, dijo Melissa Paredes entre risas. “Por ejemplo, yo amo el sushi y a él no le gusta. Le pregunto ¿Qué quieres comer?, y me dice hamburguesas (...) Comida criolla como en mi casa, es que nadie cocina más rico que en la casa”, acotó.

