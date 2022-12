Sin pelos en la lengua. Said Palao se encuentra en el ojo de la tormenta pública luego de ser protagonista de un ampay con una misteriosa jovencita, que no era Alejandra Baigorria, en un concierto de electrónica. Y es que esta vez, ni su propia hermana Lorelein le perdonó nada y lo puso en evidencia enpleno intercambio de regalos.

Todo se dio cuando la familia del chico reality decidió realizar el conocido juego junto a su familia, en dónde también estaban sus hermanos Austin, Lorelein y Gloria, así como sus parejas Ale Baigorria y Flavia Laos. Sin embargo, la hermana mayor se fue con todo al lanzar tremenda ‘chiquita’ frente a todos los invitados.

“Voy a describirlo positiva y negativamente. Positivamente, ha sido el inversionista del año, lo hemos visto en todas y también la ca... Técnicamente ahora, en las buenas y en las malas, este ha sido su año. Primera categoría en la que ha ganado es ‘Padre coraje’: Said Palao ”, dijo Lorelein, causando la risa de todos los presentes.

En ese sentido, con estas palabras, Lorelein Palao le hizo pasar tremendo roche a Said Palao al recordarle su ampay frente a Alejandra Baigorria, quien no se calló nada y hasta lo apoyó. “¡Bien Said Palao! ¡No te vayas a sentar!”, comentó.

