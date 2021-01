La actriz cómica Mercedes Calderón, quien era parte del elenco del programa ‘El Reventonazo de la Chola Chabuca’, protagonizó un escándalo de agresión junto a su pareja Jorge Manuel G Marquez. El video fue publicado en TikTok que se volvió tendencia en las últimas horas.

“Se le descubrió la mentira y no supo como reaccionar...era mejor que sea ahora, la doble vida no dura mucho”, escribió el sujeto junto a un video donde muestra los arañazos que le propinó su ahora “ex”.

En el mismo video, se le escucha a Mercedes acusándolo también de agresión, diciendo que le había roto la boca.

“Me acabas de romper la boca, lárgate”, se le escucha.

SE PRONUNCIA

Por su parte, Mercedes Calderón reveló que ella ha sido víctima de constantes maltratos por parte de su novio.

“Gracias a dios me he podido defender, de no ser así hasta muerta estaría. Dejen de suponer que la víctima es alguien que en realidad es el agresor”; escribió en su defensa.

Luego le mandó tremendo mensaje a su ex:

“No entiendo como hay gente mala. El daño que me estás haciendo lo vas a pagar con los que más amas, que es tus hermanas y tus sobrinas. Ojalá que no les toque un golpeador, cobarde, bien maric... (...) Siempre estarás solo por ser como eres, no todo es material como en esta vida, hay cosas que se llaman valores, y que tu acabas de demostrar que no los tienes (...) Lo que quisiste siempre fue colgarte de mi y no lo lograrás. Por eso tu exesposa te dejó por otro”, se lee en la hoistoria de Instagram.

TE PUEDE INTERESAR