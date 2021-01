Mercedes Calderón, la actriz del programa “El Reventonazo de la Chola”, aseguró que no es una mujer interesada y que por ese motivo tiró el anillo de compromiso de su expareja Jorge Manuel González Márquez (43) al mar, a quien denunció hace algunos días por agredirla físicamente.

Y es que la joven comentó sobre la “pensión” de 3 mil dólares que le pasaba el empresario cada mes. “Jamás le pedí que me diera algo, de él nació ayudarme, pero no completamente porque yo trabajo y siempre he conseguido mis cosas con mi dinero. Mucha gente comentó que iba a venderlo, que soy una aprovechada, pero nadie sabe la pesadilla que estoy viviendo”, comentó.

Asimismo, Mercedes relata que González siempre fue una persona violenta, y más aún cuando tomaba alcochol. “Pensé que iba a cambiar porque cuando bebía se ponía agresivo y al día siguiente no se acordaba. Me dijo que estaba en tratamiento con un psicólogo. Al principio nos llevamos bien, pero sus celos arruinaron todo”, expresó a Trome.

TE PUEDE INTERESAR