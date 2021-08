El actor mexicano Gabriel Soto y su novia, la actriz rusa Irina Baeva, forman una de las parejas más polémicas de México. Y es que hace algunos años Geraldine Bazán, la exesposa de Gabriel, lo acusó de ser infiel.

La presunta deslealtad, que ha sido negada varias veces por Gabriel Soto e Irina Baeva, no deja de perseguir a la pareja. Esta vez, un cibernauta intentó burlarse de la joven al hacerle una polémica pregunta.

“¿No te da miedo que Gabriel te sea infiel? ¿Como lo hizo contigo?”, preguntó el usuario a Irina Baeva.

“No, no me da miedo. Confío plenamente en él. Para mí, cada relación se basa en confianza, y si no la hubiera no le vería sentido seguir”, fue la contundente respuesta de la actriz rusa.

Pero eso no fue todo, ya que otra usuaria insultó a Irina con otra pregunta: “¿Estás consciente que Geraldine siempre será la esposa ante Dios y tú sólo una p*** gratis?”.

La actriz de “El dragón” también respondió, pero esta vez con ironía: “Y, por lo que veo, a ti eso te quita el sueño”, escribió.





