Las telenovelas han marcado la vida de muchas personas alrededor mundo. En nuestro país, las producciones mexicanas se apoderaron siempre de la sintonía. Contenido como el de “Cuidado con el ángel”, “Soy tu dueña” o “La usurpadora”, son algunos de ellos.

Sin embargo, hay un detalle que muchos desconocen. Y es que poco se sabe de lo que pasaba detrás de cámaras de cada producción. ¿Los protagonistas se llevaban bien en la vida real como lo demostraban en las novelas? Aquí la respuesta.

La usurpadora: Gaby Spanic y Chantal Andere

Las actrices ya habían trabajado juntas en años pasados. Y aunque muchos aseguraron que Gaby y Chantal hicieron buena dupla, ‘People en Español’ reveló que ambas habían confesado que “ni en sueños volverán a trabajar juntas”.

Cuidado con el ángel: Maite Perroni y William Levy

Ambos se ganaron el corazón de muchos televidentes con su inigualable historia de amor en el 2008 y con el Triunfo del amor en el 2010. No obstante, Maite Perroni y William Levy no se llevaban bien por las tardanzas del actor cubano.

“Pudimos haber tenido nuestras diferencias. Somos un poco distintos a la hora de comprometernos con la responsabilidad del trabajo y al final eso puede afectar”, mencionó Maite en el programa de Don Francisco.

Soy tu dueña: Lucero y Gaby Spanic

El año pasado se filtraron unos audios de la actriz venezolana Gaby Spanic en contra de Lucero, con quien trabajó en dicha novela hace nueve años. Spanic acusaba de “envidiosa” a la intérprete de ‘Electricidad’.

Como era de esperarse, Lucero fue consultada sobre las declaraciones de Gaby, y aseguró que desconocía el motivo y “que se llevaban bien”.

"La verdad es que no he oído el audio… Hasta donde yo me acuerdo nos llevábamos bien en la novela y en las grabaciones, y todo siempre con respeto. No sé ya después qué pasó, ahora sí que habría que preguntarle a ella, no sé si no le caigo bien”, dijo Lucero.

Mar de amor: Ninel Conde y Mario Cimarro

Después de la novela, Ninel Conde reveló que vivió una mala experiencia con Mario Cimarro. “Sucedió un acto no muy agradable. No me interesa saber nada de esa persona, para mí, no significa nada”, dijo Ninel al programa El Gordo y la Flaca.

Prisionera: Gaby Spanic y Mauricio Islas

La exitosa novela de Telemundo tuvo como protagonistas a Gaby Spanic y Mauricio Islas. Aunque se convirtieron en una de las parejas favoritas de 2004, no dejó buenos recuerdos para la actriz venezolana.

“Lamentablemente, en este medio hay hombres que se creen más estrellas que las estrellas, que se comportan con una forma y creen que todas las mujeres tienen que estar rendidas a sus pies. Sea quien sea, creo que es bueno decir la verdad: Yo sí tuve muchos enfrentamientos con Mauricio Islas”, declaró Gaby.

Una familia con suerte: Alicia Machado y Daniela Castro

La ex Miss Universo Alicia Machado contó que no tuvo una buena relación con Daniela Castro. La venezolana calificó de “déspota” a la mexicana y hasta la acusó de querer boicotearla durante las grabaciones de la novela.