La integrante de “Esto es Guerra”, Micheille Soifer, se refirió a las últimas declaraciones que habría tenido Giuseppe Benignini en el programa “En boca de todos”, donde confesó que su relación con la cantante sigue sólida y el amor permanece intacto.

“Todo muy lindo, muy hermoso. Se han especulado tantas cosas, pero nosotros siempre tratamos de mantener nuestra vida privada un poco más privada. Sabemos que es muy difícil cuando estás en el medio televisivo, pero si queríamos no decir nada, por eso es que comenzaron especular”, manifestó la artista.

Asimismo, la popular ’Michi’ revela que la idea de mantener su relación en estricto privado fue iniciativa de ’El Principito’, pues no quiere ser comparado a las antiguas parejas de la chica reality.

“Yo no tengo que controlar nada ni a nadie. Él sabe muy bien, de él nació el no exponer la relación, porque dijo: ’yo no quiero que me pongan con las personas con las que has estado antes, no quiero que me confundan así, entonces mantengamos nuestra relación privada’, y a mi me pareció maravilloso, porque a él también le perjudica en su trabajo y por eso preferimos mantenerlo en reserva”, relató Soifer.

Por otra parte, Micheille no descartó poder llevar una relación a distancia si fuera el caso que Giuseppe tuviera que viajar al extranjero por trabajo. “Posiblemente él viaje, y si tiene que viajar, yo siempre lo voy a apoyar. No hay por qué perjudicar a alguien... si se da, sí (mantener una relación a distancia), no hay problema”, finalizó.

Micheille Soifer sobre Giuseppe Benignini - Ojo

