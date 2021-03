Micheille Soifer estuvo de invitada especial en el programa ‘Amor y Fuego’ donde fue consultada por Rodrigo González y Gigi Mitre por las declaraciones de Jeyci Pérez quién dejó entrever que tuvo algo con la excumbiambera.

“Jeyci salió a decir que él durmió contigo”, fue la consulta de la conductora de Willax.

Al respecto, la interprete de la “Nena” indicó que jamás haría algo que pudiera perjudicar a su hermana y que con ella lleva la mejor de la relaciones.

“Te diría Gigi con toda la franqueza del mundo, porque yo no tendría por qué apañar ese tipo de comentarios o palabras de personas como él. Lo único que te voy a decir es que yo amo a mi hermana con todo mi corazón y yo sería incapaz de dañar sus sentimientos. Ella y yo somos unidas. Somos una familia súper unida”, aseguró la popular ‘Solcito’.

“Van a decir personas lo que quieran y van a denigrar la honra de una persona como lo han hecho conmigo. Solo te puedo decir que hoy en día estoy aquí saliendo adelante”, añadió.

Cabe indicar que hace unos días, Micheille Soifer reveló que sufrió de depresión cuando pensó que no volvería a cantar.

“Ese fue el momento más difícil de mi vida. Siempre tuve las ganas de cantar, de hacer música y en ese momento se me acabó todo. Cuando el doctor me dijo que tenía un pólipo, vas a operarte y no puedes hablar 20 días, y vamos a ver si vuelves a cantar o no, se me apagó todo, sentí un vacío total”, dijo la cantante en el programa ‘Mujeres al Mando’.

