Durante el programa “En boca de todos” de este lunes 15 de marzo, Melissa Klug se refirió a un supuesto viaje que su hija Samahara Lobatón realizaría con el padre de su hija, Jonathan Horna, mejor conocido como “Youna”.

“¿Es verdad que Samahara se ha reconciliado con Youna y de repente se irían de luna de miel a Cancún?”, le preguntó Ricardo Rondón a la “blanca de Chucuito”.

La empresaria pidió no hablar sobre este tema, pues asegura que desea cuidar la relación que tiene con su hija, pero indicó que sus hijos van a cometer errores y ella siempre estará para apoyarlos.

“Yo tengo ahorita una buena relación con mi hija y prefiero mantenerla así, ella sabe que siempre va a tener mi apoyo incondicional, las puertas de mi casa abiertas, pero no puedo evitar que comentan errores, no puedo evitar pero sí estar siempre a su disposición de cuando ellas me necesiten, yo estar ahí”, explicó Melissa Klug.

Poco después se refirió específicamente a la situación de Samahara Lobatón, afirmando que como cualquier ser humano, puede equivocarse: “Es inevitable que mi hija no cometa errores. Es la historia de ella y prefiero no tocar ese tema porque no me conviene”.

Recordemos que Samahara Lobatón y Youna protagonizaron un escándalo de agresión en diciembre pasado, cuando la joven lo acusó -de acuerdo al parte policial- de golpearla por cortarle el cabello a su hija.

Fotos y video: Instagram Samahara Lobatón | América TV

VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodríguez preocupada por su mamá: “Está adolorida y delicadita, no hay oxígeno”

Tula Rodríguez preocupada por su mamá: "Está adolorida y delicadita, no hay oxígeno"

TE PUEDE INTERESAR