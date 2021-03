La expareja de Samahara Lobatón, Jonathan Horna Feijoo, se pronunció por primera vez por los cuestionamientos públicos que tuvo que afrontar tras la denuncia de agresión que - en su momento - interpuso la hija de Melissa Klug.

El joven, más conocido como ‘Youna’, confesó que si le afectaron las críticas que recibió, pero que sus amigos le ayudaron a superar ese mal momento.

“Sí me afectó, no lo puedo negar, pasé de que nadie hablara de mi a salir en todos los noticieros en la mañana. No lo estuve pasando bien y las críticas de las personas afectaron mucho mi tranquilidad”, comentó en su cuenta de Instagram.

“Pero la gente que me conoce nunca dejó de enviarme un mensaje bonito en medio de tanta mier... Eso fue lo que me ayudo bastante”, agregó.

“Youna” se dio tiempo para responder a sus seguidores. “¿Te consideras un buen padre?”, fue una de las consultas.

“Trabajo en ser el mejor padre ante los ojos de Xianna, solo espero que mi hija crezca y se de cuenta por si sola”, comentó.

Resaltó que no puede pasar mucho tiempo con ella porque no vive con la menor “pero trato de estar a su lado siempre”.

Samahara Lobaton y "Youna" fueron grabados cuando se entregaban cosas de la bebe que tuvieron. (Foto: Instagram / @sam_lobaton_klug / @flockogram).

Sobre la pelea de Samahara Lobatón y su pareja

Como se recuerda, en diciembre de 2020 Samahara Lobatón y “Youna” fueron detenidos en la comisaría de La Perla luego que ella interpusiera una denuncia contra el padre de su hija por una agresión ocurrida el 27 de diciembre.

Según señaló América Noticias, hubo una discusión fuerte luego que Samahara Lobatón decidiera raparle el cabello a la bebé de dos meses que tienen. Este hecho no le gustó al joven de 21 años y empezaron a discutir.

En dicho transcurso, Lobatón Klug, de 19 años, intentó de defenderse y lo apuñaló en el hombro. Es por ello que ambos se encuentran en la comisaria de La Perla (Callao) detenidos.

