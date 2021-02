¡Se encienden las alarmas! Michelle Soifer estuvo como invitada especial en el programa “Mujeres al Mando”, donde reveló detalles inéditos de sus nuevos proyectos musicales tras alejarse de “Esto es Guerra”.

Sin embargo, lo que nunca imaginó la cantante fue que se encontraría cara a cara con la periodista Katy Sheen, quien en innumerables ocasiones la ha buscado para sacarle una entrevista.

“Después de varios años me encuentro con Katy Sheen. A mí no me habían dicho que este encuentro se iba a dar”, dijo Soifer cuando la vio detrás de cámaras.

“Katy Sheen me ha hecho las preguntas más incómodas de mi vida todo el tiempo y ahora me la vengo a encontrar como si nada”, agregó aparentemente incómoda.

Frente a ello, Maricarmen Marín optó por cambiar de tema para no generar más molestia en la ahora cantante.

