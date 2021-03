Michelle Soifer confiesa que Gian Marco Zignago la impulsó para dedicarse a la música

Michelle Soifer se presentó en la reciente edición del programa “En boca de todos” y reveló que el cantante Gian Marco Zignago la impulsó para seguir en el difícil mundo de la industria musical.

En conversación con la conductora Jazmín Pinedo, la exintegrante del reality “Esto es guerra” contó que alguna vez se encontró con el ganador del Grammy Latino y él la animó a dedicarse solo a la música. La artista aprovechó las cámaras de América TV y le envió un cariñoso mensaje a su colega.

“Decirle, si estás viendo el programa, que por fin te estoy haciendo caso y me voy a dedicar a la música, porque hace mucho tiempo me encontré con él y él me dijo ‘escúchame, tú tienes que dedicarte a la música’, y bueno otras cosas fueron mi prioridades en ese entonces, pero la música es lo que me está permitiendo tener esa conexión con él público, me está dando un nuevo inicio”, contó Michelle Soifer.

Soifer se encuentra en la promoción de su canción “La nena”. El video de este tema suma más de 500 mil visualizaciones en la plataforma YouTube a 4 días de su lanzamiento.

De acuerdo con Michelle Soifer, “La nena” es una canción que aborda la conquista de una mujer por sí misma.

