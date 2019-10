Michelle Soifer se enfrentó a Tilsa Lozano durante la última gala de “El artista del año”, donde pidió que no se metan en su relación con el venezolano Giuseppe Benignini.

Y es que Tilsa Lozano le aconsejó a Michelle Soifer que deje de salir con el ‘Principito’, pero la chica reality respondió fuerte y claro: “Sus consejos que los aplique en su vida. Yo tomo los consejos que me da la gana, los que no aplico es porque no me importa”.

Durante el programa, Michelle Soifer ratificó sus comentarios contra la exvengadora, ya que según ella es “incómodo” escuchar malos comentarios sobre Giuseppe Benignini con él presente en el set.

“No es que yo no tome los consejos que me dan, claro que sí. Pero tengo cuatro semanas seguidas que me vienen diciendo lo mismo y yo siempre le pido a Giuseppe que me acompañe y realmente para mí es incómodo (...) yo una vez lo escucho y ya yo sé en qué momento aplicar los consejos”, explicó Michelle Soifer.

En ese sentido, la chica reality pidió que dejen de opinar sobre su vida personal: “Pero todo el tiempo que me vengan diciendo no tienen nada que ver en absoluto con la presentación que yo hago aquí. Ese es un tema muy personal, muy privado”.

Por su parte, Tilsa Lozano negó haber aconsejado a Michelle Soifer únicamente en televisión. “Las cosas que yo te dije, te las dije antes en el pasillo ¿si o no?”, aclaró la exvengadora.