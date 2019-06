Michelle Soifer: su hermana revela si la exguerrera terminó con Kevin Blow

Chris Soifer, hermana de Michelle Soifer, contó cómo está realmente la relación de la "Solsito" y Kevin Blow, luego de que Giuliana Barrios revelara que él le habría enviado mensajes.

La hermana de la exguerrera confesó que esta situación afectó un poco la relación entre Michelle Soifer y Kevin Blow, aunque no han terminado.

"Están distanciados sí, pero la relación no esta distanciada (...) Kevin ha hecho un viaje pero él va volver. Si han tenido sus problemitas en la relación (...) pero no ha afectado tanto para que terminen. Es como toda pareja. Si les ha afectado", reveló Chris Soifer.

Se mantiene al marguen

Chris Soifer dejó en claro que prefiere no hablar de Kevin Blow, pues lo respeta porque es la pareja de su hermana.

"A mí no me gusta opinar sobre las cosas de Kevin, no respaldo a nadie (...) no es mi mejor amigo, es una persona que debo respetar porque está con mi hermana", sentenció.