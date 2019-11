La exchica reality, Michelle Soifer, volvió a tener una mala experiencia en los negocios y es que el restaurante de hamburguesas que hace unos meses puso con su expareja, Kevin Blow, quebró.

Las cámaras de “Magaly TV La Firme”, registraron que ahora el local está en alquiler y que el restaurante de Michelle Soifer fue cerrado.

Consultado al respecto, Kevin Blow se mostró molesto y mortificado porque asegura que le puso empeño a ese negocio. “Como jefa, como gerente, como persona que puede ponerse al frente de una empresa, mejor que se lo deje a otro”.

Agregó que también se ve afectado, pues había invertido en el mismo. “Llegamos a un acuerdo y era que yo no retiraba mis acciones, le dejaba todo a ella, como para no afectar el negocio y que ella me depositara tipo sueldo mi parte”.

Pero los problemas en el negocio habrían empezado desde hace tiempo. “Se dijo que no se iba a aceptar familiares trabajando. El primer problema empezó con Chris, llegaba a la hora que queria, cuando llegaba se ponía a maquillar, no aportaba en la limpieza”, agregó Kevin Blow.

Es la segunda vez en que Michelle Soifer pone un negocio de hamburguesas y fracasa.