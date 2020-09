Desde su país, Kevin Blow lanzó tremenda bomba. Contó que la misma persona que viralizó los chats de Sheyla Rojas, también tendría chats comprometedores de Michelle Soifer.

“Esa persona que sacó lo de Sheyla, esa persona también tiene otros pantallazos, otros chats de mi comadre, entonces vuelvo y te digo, si esos chats salen, yo le aconsejo al brocoli (Giuseppe Benigni) que lo tome con calma”, dijo Kewin Blow.

Agregó que esa persona que reveló los chats de Sheyla Rojas hablando sobre Luis Advíncula, estaría pidiendo dinero. “Yo lo que le recomiendo (a Giuseppe Benigni) es que pase lo que pase, porque a mí me han dicho que alguien el Perú tiene unos chats comprometedores y pico sobre esa persona (Michelle Soifer) y que están pidiendo una cantidad fuerte de dinero para no sacarlo".

Ya no están

Por otro lado, Kewin Blow aseguró que Michelle Soifer y Giuseppe Benigni ya no tienen una relación. “A mí me informaron ayer que esa relación ya acabó”.

Agregó que no vendrá a Perú para ‘pechar’ a Giuseppe Benigni. “Yo no voy a gastar un pasaje para que un brocoli me diga lo que me quiere decir (...) Que no se me ponga picón. Mañana cuando ya no esté donde está y esté buscando a su enemigo, ahí lo quiero ver. Esa relación ya se acabó”.

¿Michelle Soifer vinculada a un futbolista? Kevin Blow asegura que hay comprometedores chats-ojo

