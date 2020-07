Miguel Arce compartió por primera vez sus fotos con su nueva pareja, Maripily Rivera con quien comparte no solo una relación, sino también una vida sana y sobre todo los ejercicios. El peruano captó imágenes de su rutina fitnes y en algunos espacios no dejó de sellar esa escena con un beso a su amada.

“Tardecita relax al aire libre disfrutando de un hermoso día de entrenamiento juntos con el que me da fuerza y cuida”, escribió Maripily, quien pese a tener el brazo lesionado no deja de hacer ejercicios y además de proclamar su amor por el exchico realitie. “¿Qué me toca ahora mi amor?” le peguntó la puertorriqueña quien seguía al pie de la letras las instrucciones de su entrenador personal.

Por su parte Miguel Arce compartió en sus historias de Instagram una sesión de fotos que realizó con la integrante de “Guerreros 2020″, donde se muestran felices y con caras cómplices. Además de unas instantáneas donde se dan más de un beso.