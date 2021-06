Mijael Garrido Lecca: “es un nivel de bajeza asqueroso que metan a ‘mi esposa’”

Me hacen llegar este post que se ha colgado en Facebook. Quiero aclarar algunas cosas:



1. Me parece de un nivel de bajeza asqueroso que metan a “mi esposa” en cosas en las que nada tiene que ver.



2. Mi esposa no trata, jamás, a nadie como siervo.



3. Esa no es mi esposa. pic.twitter.com/zcb7HGG5Gy