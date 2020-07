No le da vergüenza ningún trabajo. Nos referimos a Jonathan Maicelo, quien no le hace menos a ningún trabajo desde que el país entrara en cuarentena a causa del Coronavirus. Primero se dedicó a desinfectar las casa o lugares para alejar el virus del ambiente, después se puso a vender mamelucos, para luego hacer lo propio con las mascarillas y protectores faciales.

Pese a que su local Maicelo Restobar ahora puede realizar el trabajo de delivery, él no deja de trabajar y ha visto otro negocio adicional que es la venta de chifles. Aunque en su caso él lo realiza en su moto para abastecer a las distintas tiendas de abarrotes. No hay duda que el pugilista no le teme a ningún trabajo y si es para sumar más dinero a su alcancía mejor,

“Amigo bodeguero muy pronto la chilindrina del norte a nivel nacional para que lo sepas. Me lo comería pero es un pedido para una tienda”, dijo Maicelo en un video en Instagram, donde da cuenta de su nuevo oficio.