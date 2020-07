La periodista Milagros Leiva se convirtió en blanco de duras críticas en las distintas redes sociales tras haber cometido un error en la reciente edición de su programa en Willax TV.

Y es que la conductora se equivocó notablemente al tratar de leer la cifra de contagios confirmados de coronavirus (COVID-19) en el Perú, pero tuvo varios desaciertos en su intento.

Frente a este bochornoso momento, la comunicadora se pronunció mediante su cuenta oficial de Twitter, pidió las disculpas pertinentes del caso y explicó el motivo por el cual se habría equivocado.

“Ofrezco mis disculpas por haber leído mal una cifra matemática en el programa, ocurrió mientras me trasladaba a otro set y me equivoqué. Gracias por avisarme. Al pobre diablo de Urresti no tengo nada que decirle, este sospechoso de asesinato y violación ya sabe lo que pienso de él”, se puede leer en la mencionada red social.





