La cantante peruana Milena Warthon rechazó las burlas y comentarios sexistas en su contra, que usuarios dejan en los comentarios de sus videos de TikTok, y solicitó ayuda para que su contenido pueda llegar al público que consume su música.

“Desde hace meses mi cuenta de TikTok se ha llenado de puros comentarios de mañosos, hombres, asquerosos, viejos verdes. Estos lo único que hacen es sexualizar mi cuerpo en cada video que pongo”, señaló la artista.

Warthon agregó que siente que el algoritmo de TikTok solo le muestra este grupo de personas y ya no a su público que realmente la sigue.

“Así que vengo a pedir ayuda, te guste o no mi contenido, si eres de las personas que sabe del mínimo respeto al prójimo o estas en contra de estos comentarios sexistas, te pido que interactúes”, lamentó.

Añadió que el ‘hate’ (comentarios con odio en las plataformas digitales) es algo que ya no la desanima. “Es algo que no podemos controlar, pero no normalicemos estos actos de violencia”, comentó.

El video de Milena Warthon se ha viralizado en TikTok y varios de sus seguidores han mostrado su respaldo.

Milena Wharton hace denuncia en TikTok.